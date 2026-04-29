Бессмертный полк в Екатеринбурге состоится

Шествие Бессмертного полка по улицам Екатеринбурга состоится. Вопросы организации мероприятий, связанных с 9 мая обсудили сегодня на заседании городской антитеррористической комиссии.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, на сегодняшний день утвержден порядок проведения шествия. Проработан вопрос по открытию движения транспорта в центральной части города с 14:00 после завершения акции, а также по оперативному перекрытию движения с 20:00 – на период проведения салюта и праздничного фейерверка. Эти меры позволят избежать большого скопления людей на проспекте Ленина, отметили в мэрии.

Для охраны общественного порядка во время праздничного салюта и по его завершению будет организовано усиленное патрулирование нарядами полиции.

Отдельные меры безопасности предусмотрены для охраны 173 памятников, мемориальных комплексов и других объектов, увековечивающих Победу в Великой Отечественной войне.

Алексей Орлов дал поручение принять все необходимые меры, чтобы праздничные мероприятия прошли безопасно для всех жителей и гостей уральской столицы.

Напомним, что в Екатеринбурге за последние семь дней два раза объявляли опасность по атаке БПЛА. В минувшую субботу украинский беспилотник врезался в жилую высотку в центре Екатеринбурга, 9 человек обратились за медицинской помощью.

29 апреля небо над уральской столицей патрулировала военная авиация. Аэропорт Кольцово не работал почти пять часов.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube