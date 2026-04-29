Вахтовик из Башкирии позвонил с вокзала в полицию и заявил, что у него бомба

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Башкирии за заведомо ложное сообщение о теракте на железнодорожном вокзале Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе Уральского УМВД на транспорте, 40-летний житель Башкирии прибыл на вокзал столицы Урала в пьяном виде. В досмотровом павильоне мужчина поскандалил с работниками подразделения транспортной безопасности, которые попросили его открыть сумку.

Зайдя в здание вокзала, гражданин позвонил на номер единого телефона экстренных служб и сообщил, что при себе у него бомба. При этом он назвал свое имя и сказал, где находится. Нетрезвого мужчину задержал наряд ППС. Его багаж обследовал кинолог с собакой, ничего опасного не обнаружили.

В беседе с сотрудниками уголовного розыска мужчина сознался, что «пошутил» под воздействием спиртного.

Ранее подозреваемый был судим за угрозу убийством и повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. На этот раз в отношении него возбудили дело о заведомо ложном сообщении о теракте на объекте транспортной инфраструктуры, за что ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается, время до суда фигурант проведет под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

