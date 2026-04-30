В День Победы перекроют проезд по центральным улицам Екатеринбурга

В День Победы, а также 8 мая движение всех видов транспорта по ряду улиц Екатеринбурга будет ограничено.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 8 мая во время подготовки к проведению праздника движение будет закрыто:

– с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий – по улице Пушкина, от проспекта Ленина до дома № 11 по улице Пушкина;

– с 09:45 до 11:15 по нечетной стороне проспекта Ленина, от Восточной до Луначарского;

– с 09:45 до 11:15 по улице Бажова, от Малышева до Первомайской;

– с 09:45 до 11:15 по улице Кузнечной, от Бажова до Первомайской;

– с 09:45 до 11:15 по улице Мичурина, от проспекта Ленина до Первомайской.

9 мая с 00:01 до 14:00, а также с 20:00 до окончания праздничных мероприятий движение будет ограничено:

– по проспекту Ленина, от Московской до Карла Либкнехта;

– по улице Хохрякова, от Малышева до проспекта Ленина;

– по улице Маршала Жукова, от Челюскинцев до проспекта Ленина;

– по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев;

– у Свердловского государственного академического театра драмы.

Кроме того, 9 мая с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий движение будет перекрыто:

– по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;

– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;

– по улице Горького, от Малышева до Пушкина;

– по улице Воеводина, от Малышева до проспекта Ленина;

– по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;

– по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;

– по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года;

– по переулку Банковскому, от Малышева до переулка Театрального.

На всех перечисленных участках будет запрещена и стоянка.

В День Победы трамваи, троллейбусы, автобусы и метро будут ходить на час дольше – до 01:00. Также для обеспечения доступности и удобства горожан общественный транспорт будет накапливаться к 21:00 9 мая на следующих локациях:

Автобусы

– на улице 8 Марта, от Малышева до Куйбышева;

– на улице Радищева, от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;

– на улице Бориса Ельцина, у Свердловского театра драмы;

– на проспекте Ленина, у Екатеринбургского театра оперы и балета;

– на проспекте Ленина, от Вайнера до Московской;

Троллейбусы

– на улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;

– на улице Малышева, от 8 Марта до переулка Банковский;

– на улице Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева.

Трамваи

– на проспекте Ленина, от Московской до Вайнера;

– в районе перекрестков проспекта Ленина и улицы Луначарского, проспекта Ленина и улицы Московской.

С 1 по 15 мая бесплатный проезд в общественном транспорте будет обеспечен участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также одному из сопровождающих их лиц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

