В День Победы перекроют проезд по центральным улицам Екатеринбурга

В День Победы, а также 8 мая движение всех видов транспорта по ряду улиц Екатеринбурга будет ограничено.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, 8 мая во время подготовки к проведению праздника движение будет закрыто:
– с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий – по улице Пушкина, от проспекта Ленина до дома № 11 по улице Пушкина;
– с 09:45 до 11:15 по нечетной стороне проспекта Ленина, от Восточной до Луначарского;
– с 09:45 до 11:15 по улице Бажова, от Малышева до Первомайской;
– с 09:45 до 11:15 по улице Кузнечной, от Бажова до Первомайской;
– с 09:45 до 11:15 по улице Мичурина, от проспекта Ленина до Первомайской.
9 мая с 00:01 до 14:00, а также с 20:00 до окончания праздничных мероприятий движение будет ограничено:
– по проспекту Ленина, от Московской до Карла Либкнехта;
– по улице Хохрякова, от Малышева до проспекта Ленина;
– по улице Маршала Жукова, от Челюскинцев до проспекта Ленина;
– по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
– по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев;
– у Свердловского государственного академического театра драмы.
Кроме того, 9 мая с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий движение будет перекрыто:
– по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;
– по улице Горького, от Малышева до Пушкина;
– по улице Воеводина, от Малышева до проспекта Ленина;
– по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
– по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
– по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года;
– по переулку Банковскому, от Малышева до переулка Театрального.
На всех перечисленных участках будет запрещена и стоянка.
В День Победы трамваи, троллейбусы, автобусы и метро будут ходить на час дольше – до 01:00. Также для обеспечения доступности и удобства горожан общественный транспорт будет накапливаться к 21:00 9 мая на следующих локациях:
Автобусы
– на улице 8 Марта, от Малышева до Куйбышева;
– на улице Радищева, от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;
– на улице Бориса Ельцина, у Свердловского театра драмы;
– на проспекте Ленина, у Екатеринбургского театра оперы и балета;
– на проспекте Ленина, от Вайнера до Московской;
Троллейбусы
– на улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;
– на улице Малышева, от 8 Марта до переулка Банковский;
– на улице Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева.
Трамваи
– на проспекте Ленина, от Московской до Вайнера;
– в районе перекрестков проспекта Ленина и улицы Луначарского, проспекта Ленина и улицы Московской.
С 1 по 15 мая бесплатный проезд в общественном транспорте будет обеспечен участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также одному из сопровождающих их лиц.
Екатеринбург, Елена Владимирова
