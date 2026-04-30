Уральский полпред поздравил малочисленные народы – в УрФО их живет более 160

Сегодня в России впервые отмечается День коренных малочисленных народов. Праздник установлен по указу президента РФ.

Уральский полпред Артем Жога поздравил жителей УрФО: «В Год единства народов России этот день приобретает особое значение. Он подчеркивает, что именно из многообразия культур складывается единая российская нация, где каждый ощущает себя частью великой, сильной и сплочённой страны».

Как сообщил Артем Жога, на территории Уральского федерального округа живет более 160 этнических групп, в том числе коренные малочисленные народы Севера.

«Когда в прошлом году я впервые посещал День оленевода на Ямале, то безмерно восхищался уникальной культурой, традициями, ремеслами и бытом тундровиков. Важно, что представители всех народов активно участвуют в жизни регионов, включаются в решение общегосударственных вопросов и героически выполняют боевые задачи на фронтах специальной военной операции. Спасибо за ваш вклад и верность Отечеству!» – отметил полпред.

Екатеринбург, Елена Васильева

