Средняя цена на огурцы впервые с начала года опустилась ниже 200 рублей

На этой неделе в Свердловской области впервые с ноября 2025 года средняя цена на свежие огурцы опустилась ниже 200 руб. за килограмм.

Как сообщает Свердловскстат, по сравнению с прошлой неделей огурцы стали стоить на 8% дешевле – в среднем около 198 рублей за кило. Средняя цена на свежие помидоры снизилась на 4% и составила 313 рублей. Также немного дешевле стали бананы – 161 рубль.

Цена на картофель держится на уровне около 48 рублей, на капусту – 45 руб., морковь – 61 руб., свеклу – 51 рубль за килограмм.

На 2% за неделю подорожала пшеничная мука – до 53 рублей за 1 кг, на 0,5% – сахар-песок (до 70,3 рубля), на 0,9% – яйца (до 104,6 рубля за десяток).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube