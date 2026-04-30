Генсекретарь Федерации водных видов спорта России: Екатеринбург может принять чемпионат Европы в 2028 году

Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге может рассматриваться для проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Об СМИ Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин.

По словам спортивного чиновника, российские города есть в заявках на проведения мероприятий разного уровня. Например, Казань отправила запрос на проведение European Aquatics. «Также мы можем претендовать на проведение чемпионата мира в 2031 году. Казань, Екатеринбург, может быть, в Москве к этому времени построится дворец водных видов спорта», – отметил чиновник.

Он отметил, что любые спортивные мероприятия в России – это всегда большой международный праздник дружбы спорта и широкой души гостеприимство.

«Можно ожидать проведение соревнований в России? В 2027 году – не факт. Иначе мы бы это уже широко обсуждали. Это может быть 2028 или 2031 год», – цитируют СМИ Габдуллина.

Екатеринбург, Елена Васильева

