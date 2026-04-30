В Екатеринбурге на Первомай ожидается дождь

Синоптики дали прогноз на первомайские выходные в Свердловской области. Завтра, 1 мая, в восточных районах региона прольются сильные дожди из-за Казахстанского циклона, который движется по Южному Уралу. Впрочем, в Екатеринбурге осадков будет немного, и пройдут они, скорее всего, ночью. Но весь день будет пасмурная погода.

В субботу, 2 мая, при поступлении с европейской части России прохладного влажного воздуха небольшие дожди вероятны и в других районах области, в горах возможен мокрый снег. В воскресенье, 3 мая, с приходом антициклона в Свердловскую область вновь вернется солнце и умеренно теплая погода. В первые дни следующей недели температура воздуха превысит климатическую норму на 2-3°. Днем воздух будет прогреваться до +15…+20 °C, сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Отметим, что до вечера 1 мая на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. Из-за погодных условий в городском воздухе будут скапливаться вредные примеси.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

