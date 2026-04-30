В Свердловской области второй раз за день объявлена угроза БПЛА

В Свердловской области в 11:46 введен режим «Беспилотная опасность». Это уже второе предупреждение за сутки, первое было в 6 часов утра.

«Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета», – сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер.

Напомним, жителям запрещено снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

