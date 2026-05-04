Наступает тяжелое время для аллергиков – зацветает береза

На Урале наступает трудное время для аллергиков – начинает цвести береза. Реакция на пыльцу проявляется в виде поллиноза – люди страдают сильной заложенностью носа, чиханием, зудом, кашлем, глаза краснеют и отекают. Для снижения неприятных проявлений медики назначают пациентам курсом антигистаминные препараты, гормональные спреи, а также ингибиторы лейкотриенов. Все назначения должен делать только врач.

В период цветения аллергикам также рекомендуется минимизировать свое пребывание на улице в безветренные солнечные дни, использовать барьерные средства (например, назальные фильтры).

Окна в квартире и автомобиле следует держать закрытыми, используя системы кондиционирования с фильтрами HEPA. После возвращения с улицы нужно принять душ, промыть нос солевыми растворами и переодеться.

После возвращения с улицы нужно сразу же принять душ, а одежду отправить в стирку. Делать это должен не только больной, но и все члены семьи. Также медики советуют исключить из рациона перекрестные продукты, если при их наличии аллергическая реакция усиливается. В особо тяжелых случаях поллинозникам советуют уезжать из региона на время цветения деревьев.

Екатеринбург, Елена Васильева

