«Спецавтобаза» будет вывозить мусор в майские праздники без выходных

«Спецавтобаза» рассказала, как будет выводиться мусор на майских праздниках. Работа будет осуществляться в обычном режиме – без выходных.

Всего для вывоза твердых коммунальных отходов в зоне своей деятельности региональный оператор АО «Спецавтобаза» задействует порядка 295 единиц спецтехники. Мусоровозы будут забирать отходы с контейнерных площадок при многоквартирных домах ежедневно с 7:00 до 23:00 согласно нормам СанПин. На территориях, где действует помешковый сбор – по согласованному с местными администрациями графику.

Обычно в майские праздники жители активно проводят генеральные уборки и субботники – отсюда возможны переполнения на контейнерных площадках. Сообщить об этом можно через онлайн-диспетчер регионального оператора в мессенджере МАХ по номеру 8 (912) 690-07-00. Для садоводов работает отдельный онлайн-диспетчер в МАХ по номеру 8 (953) 002-10-30.

Также в праздничные и выходные дни значительно обостряется проблема проезда к контейнерным площадкам из-за неправильно припаркованных автомобилей. Следить за этим должны собственники контейнерных площадок, но многое зависит и от самих автомобилистов. Регоператор напоминает: мусоровоз – крупногабаритная техника, и проезд во дворах для нее должен быть свободен всегда.

Если жители решат организовать субботник в майские праздники, то важно своевременно подать заявку на вывоз отходов – как минимум за три дня до уборки территории. Сделать это можно через онлайн-диспетчер в мессенджере МАХ или по электронной почте sab@sab-ekb.ru (тема – «Субботник»), указав адрес контейнерной площадки и предполагаемый объем отходов.

Колл-центр будет принимать звонки и консультировать по вопросам обращения с ТКО каждый день с 08:00 до 20:00 по номеру 8 (800) 775-00-96 (звонок по России бесплатный). А вот режим очного приема клиентов изменится: 30 апреля и 8 мая центральный офис на Посадской, 3 в Екатеринбурге будет работать до 17:00, обособленные подразделения – до 16:00. С 1 по 3 и с 9 по 11 мая все офисы будут закрыты. В остальные дни прием посетителей будет вестись по стандартному графику.

Добавим, что пункт приема автомобильных покрышек «Спецавтобазы» на Посадской, 3 также не будет работать с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.

Екатеринбург, Елена Васильева

