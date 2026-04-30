Когда на Урале сажать картошку – советы садовода

В майские праздники у уральских садоводов начинается горячая пора. Погодные условия уже позволяют проводить первые работы на приусадебных участках.

«Сейчас можно сеять свеклу и морковь, если почва достаточно прогрелась, и не предвидится заморозков. Также это время подходит, чтобы подготовить теплицы к сезону. Первым делом их нужно обработать от вредителей. Особенно много проблем доставляют паутинный клещ и белокрылка», – рассказала «Новому Дню» садовод Ольга.

Картошку на Среднем Урале обычно сажают во второй-третьей декаде мая. Ранняя посадка в холодную почву может привести к загниванию клубней, поэтому надо ориентироваться на фактическую погоду. Земля должна прогреться минимум до +8° на глубине 10-12 сантиметров, чтобы ростки картофеля хорошо себя чувствовали. Как отметила собеседница агентства, посаженный картофель может выдержать легкие заморозки, которые возможны на Урале даже в июне. А чтобы получить ранний урожай, посадки можно защитить укрывным материалом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube