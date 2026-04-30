Депутат Вихарев обещал помочь жителям ветхого многоквартирника и женщине, которой не возвращают долги

Депутат гордумы Алексей Вихарев провел очередной прием граждан. По его словам, за помощью люди обращаются каждый день, но две истории он отметил как особенно примечательные.

«Жители многоквартирного дома по ул. Краснофлотцев, 36, попросили меня узнать, включен ли их дом и участок рядом в программу Комплексного развития территории. В квартале улиц Шефская – Краснофлотцев – Донская – Корепина по программе КРТ уже снесены старые дома и началось строительство новых, но несколько малоэтажек остались нетронутыми – № 36 в их числе. На приеме жители Эльмаша рассказали, что еще в 2021 году организовали собрание собственников и проголосовали за включение их дома в программу комплексной застройки. При этом по незнанию голосование по изменению пределов принадлежащего им участка не провели. Сейчас люди живут в центре шумной стройки, а по двору разъезжают грузовые машины со стройматериалами. Жильцы требуют ясности и порядка», – рассказал Алексей Вихарев в соцсетях.

По его словам, в строительной компании на запрос ответили сухо: дом на Краснофлотцев, 36, в перечень объектов, подлежащих сносу и расселению, не включен, нарушений прав собственников земельного участка при проверке не выявлено. «За разъяснением обратился и в администрацию Орджоникидзевского района. Будем искать справедливое решение этой ситуации. По просьбе жителей этого дома разбираемся, какая коммунальная организация после аварийных работ не восстановила благоустройство прилегающей территории. В Водоканале ответили, что «раскопки» проводили не они. Ищем дальше» – отметил депутат.

Алексей Вихарев рассказал и вторую историю: «Валентина Петровна пожаловалась на плохую работу судебных приставов. По ее словам, они не занимаются взысканием долга.

В 2022 году жительница Екатеринбурга дала деньги взаймы своей знакомой, но обратно их не получила. Суд постановил взыскать с должницы почти 600 тысяч рублей. Дело перешло в Федеральную службу судебных приставов и зависло. Валентина Петровна настаивает, чтобы должницу обязали продать принадлежащую ей комнату в коммунальной квартире и с этих денег выплатить долг (другое жилье у нее есть). Переживает, что пока приставы собираются с мыслями, должница продаст запасную комнату и останется с единственным жильем, обязать продать которое ее не смогут.

«Понимаю, есть проблема с нехваткой кадров. Но работать надо. Обратился к руководству ФССП по Свердловской области, попросил проверить жалобу и дать делу ход», – отметил Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Елена Васильева

