На Урале вырос спрос на антиоосколочную пленку

В Екатеринбурге и городах Свердловской области вырос спрос на противоосколочную пленку, которая наклеивается на окна. Ее заказывают на маркетплейсах и затем монтируют самостоятельно или с помощью специалистов.

Она не спасает от прямого попадания БПЛА, но не позволяет осколкам разлетаться под воздействием взрывной волны и наносить ущерб. В среднем, один лист стоит от 1,5 до 2 тысяч рублей, однако есть варианты и существенно дороже – в зависимости от толщины пленки.

Самый эффективный, впрочем, вариант – это установка стеклопакетов с триплексом. Это стекла, проклеенные особым образом на заводе-изготовителе, они могут выдерживать даже выстрел. Однокамерный стеклопакет из этого материала будет стоить 8-10 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube