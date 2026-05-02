В музее Верхней Пышмы расскажут все о легендарном мотоцикле «Ява» (ВИДЕО)

В музее автомобильной техники в Верхней Пышме открылась новая зона – выставка «След Явы», где культовый мотоцикл Jawa предстает как герой кино, песен и дворовых историй. Этот проект стал продолжением масштабной выставки «Легенда о Jawa», в которой представлена самая полная в России коллекция классических мотоциклов чехословацкого бренда.

Новая экспозиция рассказывает историю легендарного мотоцикла с двух точек зрения. Первая – как Jawa показывали по советскому телевидению и в кино. «Сегодня такой маркетинговый ход называется продакт-плейсмент, а во времена СССР это не называли даже рекламой – просто волк из «Ну, погоди!» гонялся за зайцем именно на «Яве», а актеры в любимых фильмах очень часто выбирали этот мотоцикл. Неспроста открытие выставки приурочили к премьере фильма «Бриллиантовая рука», которая состоялась 28 апреля 1969 года», – рассказали в музее.

Вторая точка зрения – персональная. На выставке представлены личные вещи владельцев Jawa: тюнинг из эпохи дефицита, когда детали вытачивали в гаражах, самодельные значки, потертая байкерская косуха, футболка с эмблемой, нарисованной с помощью копирки и неформальные, почти панковские песни в магнитофоне.

Посетители музея могут послушать голоса моторов «Явы», узнать, какие ласковые прозвища давали мотоциклам в советских гаражах и посмотреть по черно-белому телевизору сюжет о слете «Друзей Явы». На выставке много интерактива – экспонаты можно открывать, нажимать, заглядывать внутрь, чтобы почувствовать себя исследователем эпохи.

Верхняя Пышма, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

