Добрые истории фонда святой Екатерины: про мальчика Егора, которого в Екатеринбурге учат ходить

Фонд святой Екатерины поделился с «Новым Днем» очередной доброй историей. Благодаря помощи фонда мальчик Егор с тяжелым заболеванием учится ходить.

До шести месяцев жизнь Ксении и Алексея Пимоновых была наполнена радостью за первые успехи маленького Егора: первые перевороты, долгое удержание головы, попытки самостоятельно сесть и так далее. Но в один момент все изменилось, Егор внезапно перестал делать любые попытки самостоятельно двигаться. Это стало отправной точкой для бесконечных визитов к врачам и началом длительного процесса диагностики. Диагноз – задержка развития, осложненная генетически, и прогрессирующая энцефалопатия. Сейчас Егору уже восемь лет и практически семь с половиной из них он проходит реабилитацию.

Все это время мама с папой поддерживают маленького Егора. Поскольку количество необходимых терапевтических и реабилитационных занятий велико, а Егор с возрастом становится тяжелее, семья приняла решение: папа оставит работу и будет постоянно рядом с сыном в это непростой период. Новый реабилитационный курс направлен на активацию сенсо-моторных сетей головного мозга Егора, отвечающих за ходьбу, оплату которого взял на себя Фонд святой Екатерины. Помимо этого, фонд помог семье Пимоновых с приобретением необходимых специализированных вещей – автокресла и коляски для Егора.

«В конце прошлого года мы обратились в Фонд святой Екатерины за помощью, так как моему сыну нужна практически постоянная реабилитация и плюс средства реабилитации, общие затраты на которые просто заоблачные и неподъемные для нашей семьи. И вот на Новый год нам сделали такой подарок. Сейчас для нас очень важно научить Егора ходить, чтобы он понял, как правильно надо делать движения, которые для нас привычны, понятны и не требуют особых усилий, а для него это целая наука», – делится мама Егора Ксения Пимонова.

Надежда на то, что Егор сможет ходить, у Ксении появилась, когда она узнала об аппарате «Локомат» в клинике «УГМК-Здоровье», который воспроизводит естественную человеческую походку за счет стимуляции рецепторов стопы и активации нервных импульсов и областей коры головного мозга. Теперь два раза в неделю папа с Егором посещают массаж, благодаря которому мышцы приводят в тонус, а потом кабинет механотерапии. Здесь для Егора начинается активная работа на тренажере, который учит его мышцы правильно ходить и благодаря системе расширенной обратной связи стимулирует участки мозга, ответственные за этот процесс. Кроме того, тренировка идет через игру, что стимулирует маленького Егора к активным действиям и стремлению самостоятельно передвигаться.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube