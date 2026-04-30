Каменск-Уральский попал на аверс 10-рублевой монеты (ФОТО)

Банк России 4 мая выпустит в обращение новую партию памятных 10-рублевых монет серии «Города трудовой доблести». Среди них есть монета, посвященная городу Каменску-Уральскому. На ней рельефно изображен фрагмент художественного оформления стелы «Каменск-Уральский – город трудовой доблести», которая была открыта в ноябре 2023 года.

Тираж памятных монет – по 1 миллиону штук каждая. Все они являются законным средством наличного платежа по номиналу, сообщили в пресс-службе Центробанка. Также в новой серии представлены города Барнаул, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза.

Банк России начал чеканить 10-рублевые монеты, посвященные городам трудовой доблести, в 2021 году. Серия относится к памятным недрагоценным монетам. Они изготавливаются из стали с латунным гальваническим покрытием, как и обычные 10-рублевки, которые в России чеканят с 2009 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

