Сегодня день Окликанья предков

По народному календарю 3 мая отмечается день Окликания предков. На Руси в эту дату чтили усопших родственников. Считалось, что их души спускаются на землю, чтобы повидаться с близкими.

На Руси существовало народное поверье, что в день Окликания предков исчезает граница между миром живых и миром мертвых. Чтобы душа могла повидаться с родными, умершего близкого человека необходимо окликнуть.

По традиции в этот день все ходили в церковь, где зажигали свечи в память об усопших. Затем пожилые женщины отправлялись на кладбища, где причитали, плакали у могил и звали родителей. Верили, что душа услышит оклик, спустится с неба и сможет погостить среди живых до полуночи.

Устраивали 3 мая и поминальные обеды. Стол покрывали скатертью и ставили на него дополнительный прибор. Считалось, что тогда предки незримо будут присутствовать на трапезе вместе с живыми.

По приметам в день Окликания предков раньше судили о погоде в ближайшие дни.

На небе радуга раскинулась – впереди дожди и грозы.

Молнии сверкают, а дождя нет – к солнечной, ясной погоде.

Земля 3 мая сухая – урожая не будет.

На сосне много шишек – рожь уродит, на ели – пшеницы будет много.

Первый гром гремит – год выдастся урожайный.

Дождь сильный пошел – год будет медовый.

Небо на закате алое – новый день предстоит ветреный.

Екатеринбург, Елена Васильева

