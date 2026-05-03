Нужна прохлада и много света: как укрепить рассаду томатов и огурцов

Май для садоводов – ответственный месяц. В это время рассада томатов и огурцов на подоконнике уже подросла, и ее надо готовить к переезду в теплицы. Опытные огородники делятся советами, как не допустить ошибок на этом этапе.

«Чтобы рассада не вытягивалась, нужно организовать дополнительное освещение фитолампами. Да, в мае световой день на Урале уже достаточно длинный, но на северных окнах растениям может быть темновато, и тогда они будут тянуться к свету. Сильно вытянувшиеся саженцы будут ослабленными, их трудно будет перевезти на дачу, не повредив. Чтобы стебли меньше вытягивались, рассаду нужно держать в прохладе, желательно при температуре +15 градусов. Если нет возможности выносить саженцы на балкон, то нужно чаще проветривать место, где находятся томаты, заодно рассада закалится. Также важно следить за уровнем влажности, так как в начале мая в городских квартирах еще греют батареи», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Ольга.

Томаты в горшочках рекомендуется поливать под корень, по мере подсыхания земляного кома. Огурцы хорошо переносят только теплую и отстоянную воду, поливать их нужно, когда верхний слой почвы полностью просох. Обычно растения высаживают на грядку в конце мая – начале июня, когда уже миновала опасность возвратных заморозков. Томаты рекомендуется высаживать, когда почва прогрелась до 12-14 градусов. Огурцы нужно сажать в землю под пленку или парник.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

