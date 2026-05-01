Нетрезвый уралец на праздничном митинге бросился к губернатору

Сегодня на стадионе «Екатеринбург Арена» был задержан нетрезвый мужчина, который внезапно бросился к губернатору Денису Паслеру.

По соцсетям разошлось видео с инцидентом. На нем видно, что губернатор перед началом первомайского митинга фотографируется с горожанами, а к нему внезапно с неясными целями подбегает мужчина в спортивном костюме. Его задержала охрана. Паслер тем временем продолжал фотограироваться.

«Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал», – сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube