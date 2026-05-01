Пятница, 1 мая 2026, 13:10 мск

Легендарный уральский врач стал Героем Труда

Фото: Общественная палата Свердловской области

Легендарный уральский врач, бывший начальник областного госпиталя ветеранов войн Шлема Спектор удостоен почетного звания Герой Труда.

Указ об этом подписал сегодня президент Владимир Путин.

Напомним, Шлема Спектор родился в 1936 году в Винницкой области Украины. В раннем детстве он пережил ужасы оккупации и фашистских концлагерей. Закончив школу, он решил посвятить себя медицине. С 1973 по 2004 год Шлема Спектор занимал пост начальника Областного психоневрологического госпиталя ветеранов войн – одного из ведущих лечебно-профилактических учреждений региона.

Шлема Спектор – доктор медицинских наук, Заслуженный врач РСФСР (1986), Почетный гражданин Екатеринбурга (1993), Почетный гражданин Свердловской области (2001).

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

