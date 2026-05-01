Владимир Шахрин: «Первомай – праздник детских воспоминаний...»

Первое мая для многих уральцев – праздник, связанный с детскими воспоминаниями. Не стал исключением и бессменный солист рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин. Музыкант, которому сейчас 67 лет, поделился ими в телеграм-канале «Чайфа»:

«Первомай – праздник детских воспоминаний. Просыпаешься под звуки маршей, несущихся от 79-го завода. Надуваем с отцом шарики, берём красный флажок с голубем и с «Миру – мир». Вот праздничная колонна с маминой или папиной работы двинулась в сторону площади. Звуки оркестров и усилителей магнитофонов сливаются в праздничную какофонию. По очереди детям разрешают сидеть на конструкции с вывеской предприятия, закреплённой на велосипедных колёсах. Музыка, нарядные люди, шары, гигантские цветы на палках, транспаранты... Вот колонна идёт по площади, и голос из громкоговорителя передает «пламенный привет» нашему предприятию, все, что есть силы, кричат ответное ура, и я громче всех... А после демонстрации мы всей семьёй пешком идем к бабушке, у неё сегодня день рождения) У бабушки вкуснючее клубничное варенье, и дедушка разрешит посмотреть свои ордена и медали... Первомай – это как Новый год и День рождения!!!»

Екатеринбург, Евгения Вирачева

