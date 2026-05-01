Четверо подростков погибли в массовом ДТП на ЕКАДе (ФОТО)

Четверо подростков погибли сегодня в ДТП на 57-м км ЕКАД.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, водитель «Рено» под дождем не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречной «Тойотой», после чего «Рено» откинуло в грузовой автомобиль «Ман» с полуприцепом, а затем – в автомобиль «Опель», после чего «Рено» воспламенился.

Известно, что в автомобиле «Рено» находились пять человек, четверо из которых погибли. По предварительным данным, все они были подростками, их личности в настоящий момент устанавливаются полицией. Еще одна пассажирка 2009 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирована.

В автомобиле «Тойота» находились мужчина 1989 г.р. и женщина 1988 г.р., оба доставлены в 36-ю городскую больницу, где им оказывается необходимая помощь. Водитель грузового автомобиля «Ман», а также водитель и пассажиры автомобиля «Опель» не пострадали.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

