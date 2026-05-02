В Свердловской области вновь объявлен режим беспилотной опасности

В Свердловской области в четвертый раз за неделю введен режим опасности БПЛА. «Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета», – сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер.

Обо всех подозрительных объектах жителей просят сообщать по единому номеру 112.

Режим беспилотной опасности также объявлен в Челябинской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

