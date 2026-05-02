Расставляет препятствия для незрячих девочек и бьет их родителей. Уральцы пожаловались на неадеквата (ВИДЕО)

В соцсетях разгорается скандал из-за ситуации в Верхней Пышме. Там житель одного из домов расставляет в подъезде препятствия для двух незрячих девочек. Историей поделились их родители, Елена и Станислав Липняговы. Видео набрало уже более 2,5 млн просмотров в запрещенной соцсети. По словам Липняговых, история непростых отношений с соседями длится более трех лет. Придать огласке ситуацию они решили после того, как дело дошло до рукоприкладства.

Соседи Липняговых не только расставляют на пути к их квартире препятствия, но и устраивают шум, нарочно стуча в стену, будят и пугают детей. Когда подобная ситуация случилась в сентябре, обеспокоенные родители решились позвонить в дверь соседям, чтобы поговорить с ними и убедить не шуметь, но все закончилось рукоприкладством: Станислава и Елену избили сосед и его друзья.

«Муж получил переломы костей лица, ему потребовалась операция. Судебно-медицинской экспертизой установлен вред здоровью средней тяжести. Мне также были нанесены побои. По нашим показаниям и имеющимся материалам, нападение было совершено группой лиц. Все доказательства, включая видеозаписи, переданы в правоохранительные органы. Несмотря на это, один из участников был выведен из статуса подозреваемого и переведён в свидетели. Мы опасаемся необъективного рассмотрения дела. Также по факту моего избиения отсутствует полноценное расследование, а судебно-медицинская экспертиза более полугода не выдается. Дополнительно, до настоящего времени не принято решение по факту открытого хищения моего телефона. Отдельно хочу подчеркнуть: наших детей запугивают, звучат угрозы, в том числе с намёками на насилие. Мы всерьёз опасаемся за их безопасность», – рассказала в видео Елена.

Екатеринбург, Елена Сычева

