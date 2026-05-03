На благоустройство свердловских городов будет направлено 1,15 миллиардов рублей

В 28 муниципалитетах Свердловской области начались работы по благоустройству в локациях, за которые проголосовали жители в прошлом году в рамках программы «Комфортная городская среда». Общий объем средств, направленный на реализацию проектов, составил 1,15 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Будут благоустроены парки, скверы, набережные в Асбесте, Богдановиче, Екатеринбурге, Ирбите, Кировграде, Краснотурьинске, Камышлове, Ревде, Сысерти, Новоуральске, Серове, Нижнем Тагиле. Некоторые проекты были разбиты на этапы и в этом году вышли на финальную стадию реализации», – сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях.

Так, в Асбесте завершается благоустройство сквера около Центра культуры и досуга имени Горького. Уже уложена плитка и резиновое покрытие, установлены малые архитектурные формы, выполнено озеленение, отремонтировано ограждение, установлен новый фонтан. Планируется закончить реставрацию лестничных маршей и амфитеатра, установить видеонаблюдение и сделать уличное освещение.

Сквер на Серебрянке в Ирбите откроется 1 июня. Проект двухэтапный и предполагает тематическое оформление. Здесь уже установлена часть бронзовых скульптур по мотивам произведений Александра Пушкина и фигура самого поэта. Появился игровой комплекс, горка и спортивная площадка с резиновым покрытием. Для расширения прогулочных маршрутов будет сделан мостик через каменную «реку», в ближайшее время установят информационные стенды, скамейки и подключат санитарный модуль.

Также в этом году завершится комплексное благоустройство парка культуры и отдыха на улице Зои Космодемьянской в Краснотурьинске. В 2025 году в парке были оборудованы дорожки для прогулок, резиновое покрытие на стадионе, уличное освещение, лавочки, урны, элементы детской площадки и спортивные тренажеры. После окончания работ в Парке горняков появятся зоны для активного отдыха, площадки для детей и занятий спортом: скейт-парк, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, прогулочные дорожки.

Напомним, сейчас проходит голосование за парки и скверы, которые будут благоустроены за счет программы ФКГС в следующем году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

