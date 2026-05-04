«Самое ужасное – щекотать маленьких детей», – эксперт Шунина

Известный детский массажист Лаура Шунина рассказала, почему нельзя щекотать детей, особенно малышей, даже если они смеются. «Щекотка – это не весело. Это самое ужасное, что вы можете сделать со своим маленьким ребенком. Она вызывает перенапряжение нервной системы, работа которой и так еще не налажена; повышение общего мышечного тонуса; учащение сердцебиения; эмоциональное перевозбуждение. В итоге все это приводит к нарушению сна, капризам, в крайнем случае – изнеможению», – рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что дети, особенно первых лет жизни, только осваивают ощущение себя и своего тела, и мелкие, точечные движения и действия по отношению к ребенку могут ощущаться неприятно и даже болезненно.

В комментариях в блоге эксперта многие подписчики отметили, что задыхались во врем щекотки, не могли даже сказать «стоп», у некоторых отмечались спазмы и даже рвота от нервного перенапряжения. «Однажды защекотали так, что мне плохо стало. Но смех не останавливался. Я это не контролировала, а воздуха уже не хватало», – пишет одна пользовательница соцсети.

«Уже 40 лет ненавижу щекотку. Тело в напряжении. Даже когда лежу, готова защищаться от щекотки», – отмечает другая.

«С детства ненавижу щекотку. Уже взрослая, и если муж меня щекотит, у меня истерика и паника. Мужу сказала, перестал», – добавляет третья.

«Помню, как отец брата щекотал почти до потери сознания и рвоты. Это очень невесело», – вспоминает четвертая.

Многие, впрочем, отмечают, что не испытывали ничего подобного. «Нас щекотали и нормальные выросли. Нынешние дети слишком нежные. Не знаю, как они справятся по жизни», – уточняет еще один подписчик.

Екатеринбург, Елена Сычева

