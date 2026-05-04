Галустян, Пореченков, Бивол и другие. Кто поздравил Академию единоборств РМК с 8-летием

Сегодня, 4 мая, восьмой день рождения празднует спортивный проект, благодаря которому Екатеринбург стали называть столицей единоборств России: в 2018 году открылась Академия единоборств РМК. За это время ее воспитанники принесли в копилку Свердловской области более 6000 медалей. Сама Академия неоднократно признавалась лучшим спортобъектом в России. Спортсмены, которые начинают свой путь в ее стенах, регулярно входят в составы сборной России по разным видам единоборств и выступают на мировом уровне.

Академия также стала площадкой для сотен турниров по ММА, боксу, кикбоксингу, карате, джиу-джитсу, кулачным боям. Гостями регулярно становятся именитые спортсмены и звезды театра и кино, которые сегодня поздравляют Академию с 8-летием. В их числе – телеведущий Павел Воля, актеры Михаил Пореченков, Алексей Чадов, чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд.

«Поздравляю всех спортсменов, тренеров, руководство! Пусть как можно больше талантов приходят к вам на занятия и удастся реализовать в мировой спорт», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

«Поздравляю с днем рождения! Урал – вперед!», – поздравил актер Михаил Галустян.

«Восемь лет пролетели незаметно. Хочу сказать всем огромное спасибо за ваш труд, за ваше отношение, за вашу душу. Огромное спасибо и низкий поклон Игорю Алексеевичу за такой подарок», – добавил президент Академии спорта РМК Иван Штырков.

Екатеринбург, Елена Сычева

