На улицах Североуральска заметили бабушку с гранатометом (ФОТО)

В минувшие выходные жители Североуральска заметили на улице пожилую женщину, которая несла в руках что-то похожее на гранатомет.

Фото появилось в паблике «Подслушано Североуральск» в соцсети «ВКонтакте». «Каждый защищается как может», «пошла разбираться с соседками», – писали в комментариях.

Вскоре все выяснилось. Дамой с базукой оказалась местная жительница Галина Васильева, ветеран органов внутренних дел. «Простите, что кого-то испугала своим видом, не хотела. Базуку несла с ул. Молодежной. Это подарок для нашего музея. До Ленина, 4а, мне надо было идти через весь город. В выходной здание закрыто, поэтому пошла домой, чтобы в понедельник отвезти этот «футляр» – он очень легкий – в музей. Благодарна всем, кто меня понял и поддержал», – пояснила женщина.

Североуральск, Елена Владимирова

