В Свердловской области объявлена ракетная опасность

В 3 часа ночи 5 мая губернатор Денис Паслер сообщил о режиме ракетной опасности в регионе. Он также напомнил, как должны действовать граждане.

Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!

Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив её руками.

Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.

Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.

Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.

Телефон экстренных служб – 112.

Режим ракетной опасности также объявлен в Челябинской области.

