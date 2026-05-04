Пищеблок детсада закрыли после вспышки кишечной инфекции

Сысертский районный суд на 30 суток приостановил работу пищеблока детского сада в Большом Истоке после вспышки кишечной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе суда, с 21 апреля в Роспотребнадзор начали поступать из больниц сообщения о вспышке инфекции у детей, посещающих детский сад № 8 «Колосок». За несколько дней к врачам обратились 9 детей. У одного из них лабораторно подтвержден ротавирусный энтерит.

Проверка выявила на пищеблоке многочисленные нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов, были найдены испорченные продукты. Суд принял решение о приостановке работы пищеблока.

Сысерть, Елена Владимирова

