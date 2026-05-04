В Екатеринбурге передадут военкоматам здания культуры

Мэрия Екатеринбурга внесла в городскую думу проект, разрешающий передачу военным комиссариатам муниципального имущества на безвозмездной основе. В частности, речь идет о помещениях культурных учреждений.

Согласно документу, здания объектов культуры могут быть переданы в пользование военкоматам без проведения торгов «в целях оказания содействия в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации». То есть при необходимости в помещениях будут организованы призывные пункты.

В пояснительной записке указано, что постановление принимается для соответствия федеральному законодательству. Оно не устанавливает новых и не изменяет существующих обязательств, не требует дополнительных расходов из бюджета. Проект решения рассмотрит Екатеринбургская дума.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

