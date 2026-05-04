В ФСБ напомнили о необходимости регистрировать квартирантов в полиции

Граждане, которые сдают свои квартиры в аренду, должны непременно в течение суток сообщить об этом в полицию, напоминает пресс-служба УФСБ по Свердловской области.

Большой поток приезжих требует особой бдительности. Именно съемные квартиры зачастую становятся базой для подготовки преступлений.

Человек, сдавший кому-то свою квартиру, обязан в течение суток сообщить в полицию ФИО, дату и место рождения квартиранта, даты заезда и выезда, а также приложить его фотографию.

Психолог Анастасия Сивкова отметила, что есть граждане, воспринимающие меры безопасности как «слежку» или «стукачество». На деле это вопрос перераспределения ответственности. Отправляя данные в МВД, собственник не только соблюдает закон, но и защищает себя от риска стать невольным соучастником.

За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии предусмотрены серьезные штрафы: для граждан – до 2 тысяч рублей; для должностных лиц – до 25 тысяч рублей; для организаций – до 250 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

