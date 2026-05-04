Мать согласилась на деньги от хозяина собаки, искусавшей дочь

В Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд поставил точку в споре между хозяином собаки и родителями девятилетней девочки, которую животное искусало в коллективном в саду. Инцидент произошел в августе прошлого года. Тогда пес, которого мужчина выпустил из машины, напал на девочку на глазах у хозяина. Собака повалила ребенка на землю и стала кусать. Мужчина увез собаку, не оказав помощи пострадавшей. Родители девочки отвезли дочь в больницу, где ей обработали раны под общим наркозом и провели курс уколов от бешенства. Однако, по какой-то причине, уголовное дело возбуждено не было, а хозяин собаку застрелил.

Мать обратилась в суд с иском к хозяину собаки. Истец просила взыскать компенсацию морального вреда, она требовала 250 тысяч руб.

«В ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению об урегулировании спора мирным путем и представили на утверждение суда мировое соглашение. Согласно достигнутым договоренностям, размер компенсации морального вреда был уменьшен и составил 80 тысяч рублей. Суд, проверив условия мирового соглашения, пришел к выводу, что оно не противоречит требованиям законодательства и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем утвердил его. Производство по делу прекращено», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube