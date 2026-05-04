«Несущие конструкции были выполнены с нарушениями». К известному застройщику применят санкции

Департамент Госжилстройнадзора Свердловской области выявил серьезные нарушения при строительстве многоэтажного жилого дома в квартале улиц Таватуйской – Сортировочной – Пехотинцев. Работы там ведет застройщик «Брусника». Специалисты ГЖИ установили, что несущие конструкции в здании были выполнены с нарушениями, что несет угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

В отношении «Брусники» был составлен протокол по ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов». С учетом того, что в 2025 году компания уже неоднократно привлекалась к ответственности за совершение административных правонарушений, ей вынесли наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей, пишет «Лампа».

Застройщик пытался оспорить решение надзорного ведомства в суде, утверждая, что нарушения незначительные, однако Арбитражный суд Свердловской области согласился с позицией ГЖИ, отклонив доводы «Брусники».

Екатеринбург, Елена Сычева

