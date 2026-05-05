ГАИ опровергла фейк о запрете знака «Пешеходный переход» в желто-синей гамме

Неизвестные злоумышленники разослали по редакциям нескольких СМИ фальшивую новость от имени Госавтоинспекции. В письме утверждалось, что в регионе запрещено применение дорожного знака 5.19.1 «Пешеходный переход» (вариант с желто-синей цветовой гаммой).

В пресс-службе ГАИ подчеркнули, что эти сведения являются недостоверными. Запрет на установку знака на территории Свердловской области не вводился и не планируется. Демонтаж таких знаков не требуется.

Также ГАИ обращает внимание на то, что ведомство не использует электронную почту с доменом gmail для рассылки сообщений. Все новости ГАИ публикуются в официальном телеграм-канале, в канале Мах, на странице «ВКонтакте» и на Rutube.

Екатеринбург, Елена Владимирова

