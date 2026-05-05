Сбер предупредил о проблемах с оплатой из-за отсутствия интернета

Клиентов Сбера предупредили о трудностях с безналичной оплатой с 5 по 9 мая в связи с ограничением работы мобильного интернета. Также клиентов предупредили, что могут возникнуть проблемы с банкоматами и получением СМС с номера 900.

«Не переживайте, вы можете подключиться к Wi-Fi, коды подтверждения будут в истории операций в СберБанк Онлайн», – сообщили клиентам.

Что делать, если нет возможности подключиться к Сети, не говорится. Уральцы обсуждают, что нужно снять наличку.

Екатеринбург, Елена Сычева

