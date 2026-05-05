Пьяный 18-летний водитель без прав устроил ДТП с двумя пострадавшими и сбежал

18-летний житель Волчанска арестован на 24 дня за пьяную езду и оставление места ДТП.

Как сообщили в пресс-службе суда, в ночь на 30 апреля молодой человек, который никогда не учился в автошколе, пьяным сел за руль своего ВАЗ-21099, не зарегистрированного в Госавтоинспекции. С собой он взял четверых пассажиров – своих знакомых.

На улице Краснотурьинской в Волчанске ВАЗ врезался в стоящий грузовик Renault. Два пассажира получили травмы, один из них был госпитализирован, а водитель сбежал.

Нарушителя задержали по горячим следам. Согласно результатам освидетельствования, концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 0,658 мг/л. В суде свою вину молодой человек признал полностью.

Судья признал его виновным по двум статьям КоАП РФ: ч. 3 ст. 12.8 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления» и ч. 2 ст. 12.27 «Оставление места ДТП», и назначил наказание в виде административного ареста сроком 12 суток по каждой статье.

Волчанск, Елена Владимирова

