С завода «Уралшина» взыскали несколько миллионов за проигнорированный экологический сбор

С завода «Уралшина» взыскали 14,2 млн рублей за экологически сбор, который предприятие не оплатило.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Росприроднадзора, решение вынес мировой суд.

Ранее компания была привлечена к административной ответственности за нарушение требований по уплате экосбора – тогда ей был назначен штраф в размере 7 млн 128 тыс. 229 рублей. Однако в отведенные сроки он так и не был внесен.

По результатам рассмотрения дела суд признал ООО «Уралшина» виновной в неуплате штрафа в срок. В соответствии с действующим законодательством за подобное нарушение предусмотрено наказание в двукратном размере от первоначальной суммы. Таким образом, итоговый штраф составил более 14,2 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

