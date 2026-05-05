Жительница Екатеринбурга привезла из Ташкента 600 брошек «для личного пользования» (ФОТО)

Сотрудники таможни в аэропорту Кольцово обнаружили у пассажирки, прилетевшей из Ташкента, крупный груз бижутерии – шесть видов брошей по сто штук каждого и 750 чехлов к ним.

По словам женщины, броши продавали на рынке только оптом, поэтому она купила побольше – для друзей, знакомых, а также для украшения одежды, которую шьет сама для себя. Бижутерию она оценила в полторы тысячи рублей (примерно 250 тысяч узбекских сумов), сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Учитывая ассортимент и особенно – количество товаров, довольно сложно поверить в то, что все броши – для личного пользования. Поэтому инспекторы приняли решение признать партию коммерческой», – пояснил начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Боровик.

В отношении екатеринбурженки возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России «Недекларирование по установленной форме товаров».

Екатеринбург, Елена Владимирова

