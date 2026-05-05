Больше 800 тысяч уральцев проголосовали за благоустройство парков и скверов

Уже 816 тысяч жителей Уральского федерального округа приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, активнее всего голосуют в Свердловской области – 367 тысяч человек. Еще 256 тысяч проголосовали в Челябинской области, 60 тысяч – в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 55 тысяч – в Курганской области, 44 тысячи – на Ямале и почти 34 тысячи – в Тюменской области.

«Благодарю всех, кто не стал тянуть с решением и в числе первых проголосовал за территорию для благоустройства! Ваше активное участие говорит о том, что на Урале живут неравнодушные люди, которые заинтересованы в развитии своих городов и поселков. Приглашаю всех, кто еще не проголосовал, поддержать проект и выразить свою позицию по объектам, которые должны преобразиться в следующем году», – обратился к уральцам полпред президента Артем Жога.

Напомним, VI Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с 21 апреля по 12 июня. Жители Уральского федерального округа в возрасте от 14 лет и старше могут проголосовать за один из понравившихся объектов родного города, который будет благоустраиваться в 2027 году.

На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств.

Екатеринбург, Елена Владимирова

