Как рассказать зумерам про свердловский рок – в кластере «Л52» открывается экспериментальная выставка

На площадке креативного кластера «Л52» открывается атмосферная выставка «Роковый корпус», которая рассказывает об истории зарождения уральского рока. Проект приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба, а также специально подготовлен для юбилейной «Ночи музеев», которая пройдет в Екатеринбурге 16 мая.

«Команда музея постарались уйти от жанра ностальгической архивной выставки, сконцентрировавшись на более живых форматах взаимодействия с посетителем. Отдельный расчет – найти отклик в сердцах юного зрителя, отделенного от событий 1960-80-х годов солидной временной дистанцией. Посетителей ожидает путешествие сквозь года. От первых записей зарубежных рок-старз, ввозимых в Свердловск и перезаписываемых «на костях», до появления и расцвета оригинальных уральских команд самых разных направлений. От арт‑рока до «музыки протеста» – всех течений, сплотившихся в 1986 году вокруг только образованного рок-клуба», – рассказали в пресс-службе музея истории Екатеринбурга.

В создании выставки приняли участие «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин, фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин, художник Петр Малков, который в студенческие годы приятельствовал с лидером Nautilus Pompilius Вячеславом Бутусовым. В основу концепции также легли воспоминания жителей домов на проспекте Ленина, 52.

«Слушали Uriah Heep, The Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, The Beatles, да много чего слушали европейского, американского. Это были семидесятые. Пластинками закупались на «Туче». Винил записывали на катушечный магнитофон, и я из квартиры выкидывал удлинитель, подключал, и мы компаниями слушали во дворе Ленина, 52. К нам частенько забредали ребята с танцев, которые проходили в ДК Дзержинского, через дорогу. У нас на свежем воздухе хорошо, двор благоустроенный. Кто просто слушал, кто танцевал, кто целовался», – говорится в одном из воспоминаний.

Для этой истории музейщики придумали визуальный сценарий с комиксами, видеоинсталляциями и рок-концертом на сцене ДК. Научные кураторы дополнили этот ряд оригинальными артефактами и фотодокументальным слоем. Например, на выставке представлен самодельный звукозаписывающий аппарат, с помощью которого запрещенную музыку записывали на рентгеновских пленках – «на костях». Также экспозицию пополнили гитары «Урал», которые производились на одноименной свердловской фабрике, и флагманская модель электрогитары Musima (ГДР).

«Идея выставки, которая спроектирована на основе воспоминаний участников Свердловского рок-клуба и горожан, родилась в недрах команды нашего музея пару лет назад. Еще на старте мы понимали, что это должен быть совершенно нестандартный, очень эмоциональный проект. И мы будем рады, если эта наша в чем-то бесшабашная, признаюсь, концепция зайдет посетителю. В том числе молодому поколению, для которого это уже все предания старины», – отметил соавтор идеи, директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

