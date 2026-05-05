Обвиняемых в покушении на убийство пяти человек оставили в СИЗО

Свердловский областной суд оставил без изменения меру пресечения двум обвиняемым в покушении на убийство пяти человек путем поджога. Как сообщили в пресс-службе облсуда, Игорь Зибин и Алексей Дмитрук останутся в СИЗО до 2 июня.

По версии следствия, 25 ноября 2025 года около 4 часов утра Зибин по заказу Дмитрука поджег гараж, пристроенный к дому по ул. Скальной в Екатеринбурге. Их целью были пять жильцов дома. К счастью, люди смогли выбраться из горящего здания, но его часть, гараж, автомобили и мототехника сгорели. Зибин и Дмитрук были арестованы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

