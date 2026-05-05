Африканский студент арестован в Екатеринбурге за попытку продажи наркотиков

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 2 июля гражданина Экваториальной Гвинеи, уроженца Мадрида Нгуема Афанга Жэма Энгонгу.

Как сообщили в пресс-службе суда, Энгонга обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Вечером 2 мая полиция остановила молодого человека для проверки документов, и нашла у него несколько зип-пакетов с наркотическим веществом синтетического происхождения.

Изначально африканец прибыл в Россию учиться, он является студентом первого курса одного из уральских университетов, но затем что-то пошло не так.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение 3 суток.

Екатеринбург, Елена Владимирова

