Африканский студент арестован в Екатеринбурге за попытку продажи наркотиков

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 2 июля гражданина Экваториальной Гвинеи, уроженца Мадрида Нгуема Афанга Жэма Энгонгу.

Как сообщили в пресс-службе суда, Энгонга обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Вечером 2 мая полиция остановила молодого человека для проверки документов, и нашла у него несколько зип-пакетов с наркотическим веществом синтетического происхождения.

Изначально африканец прибыл в Россию учиться, он является студентом первого курса одного из уральских университетов, но затем что-то пошло не так.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение 3 суток.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,