В мэрии Екатеринбурга рассказали, как найти ближайшее бомбоубежище

В администрации Екатеринбурга объяснили, как горожанам узнать адрес ближайшего бомбоубежища.
По словам специалистов мэрии, можно обратиться через «Платформу обратной связи» на «Госуслугах» в адрес районной администрации, администрации Екатеринбурга или на имя главы Екатеринбурга Алексея Орлова; в свою управляющую компанию; напрямую в районную администрацию.
«Когда вы предоставите адрес места жительства, специалисты сообщат местонахождение ближайшего бомбоубежища», – заверили в мэрии.
Также в администрации напомнили: если во время налета люди находятся в здании, следует как можно быстрее спуститься в подвал, подземный паркинг или другое заглубленное убежище. В качестве укрытия подойдет комната без окон с несущими стенами, например, ванная. Там необходимо сесть на пол или пригнуться.
Если атака застала людей на улице или в транспорте, необходимо сохранять спокойствие и искать ближайшее место для укрытия. Лучше всего подойдут станция метро, подземный паркинг или подвал. Ни в коем случае не стоит оставаться на открытом пространстве или в транспорте.
В обоих случаях находиться в укрытии необходимо до момента, когда прозвучит сигнал об отмене угрозы. Кроме того, не стоит подходить к окнам и витринам, при себе рекомендуется всегда иметь документы, телефон и воду.
Екатеринбург, Елена Владимирова
