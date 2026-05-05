В мэрии Екатеринбурга рассказали, как найти ближайшее бомбоубежище

В администрации Екатеринбурга объяснили, как горожанам узнать адрес ближайшего бомбоубежища.

По словам специалистов мэрии, можно обратиться через «Платформу обратной связи» на «Госуслугах» в адрес районной администрации, администрации Екатеринбурга или на имя главы Екатеринбурга Алексея Орлова; в свою управляющую компанию; напрямую в районную администрацию.

«Когда вы предоставите адрес места жительства, специалисты сообщат местонахождение ближайшего бомбоубежища», – заверили в мэрии.

Также в администрации напомнили: если во время налета люди находятся в здании, следует как можно быстрее спуститься в подвал, подземный паркинг или другое заглубленное убежище. В качестве укрытия подойдет комната без окон с несущими стенами, например, ванная. Там необходимо сесть на пол или пригнуться.

Если атака застала людей на улице или в транспорте, необходимо сохранять спокойствие и искать ближайшее место для укрытия. Лучше всего подойдут станция метро, подземный паркинг или подвал. Ни в коем случае не стоит оставаться на открытом пространстве или в транспорте.

В обоих случаях находиться в укрытии необходимо до момента, когда прозвучит сигнал об отмене угрозы. Кроме того, не стоит подходить к окнам и витринам, при себе рекомендуется всегда иметь документы, телефон и воду.

Екатеринбург, Елена Владимирова

