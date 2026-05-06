Улицу Куйбышева перекроют на три месяца ради строительства подземного тоннеля

С 15 мая по 15 августа строители перекроют улицу Куйбышева на участке от улицы 8 Марта до ул. Горького.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, здесь начнут строить подземный пешеходный тоннель длиной 45 метров.

Специалисты разберут дорожное покрытие и элементы благоустройства, подготовят котлованы. Затем начнется возведение бетонных конструкций тоннеля. По окончании работ строители восстановят нарушенное благоустройство по улице Куйбышева. Движение транспорта предполагается возобновить к 15 августа.

Планируется, что строительство пешеходного тоннеля завершат к ноябрю. В этот период рабочие выполнят комплекс мероприятий по отделке перехода, освещению, устройству слаботочных сетей.

Автомобилисты смогут объехать участок по прилегающим улицам 8 Марта, Декабристов, Большакова, Малышева, Горького, Белинского, Розы Люксембург.

На указанный период изменится схема движения автобусного маршрута № 74 «Трактовая – Громова». С 15 мая по 15 августа он будет ходить по улицам: Онуфриева – дублер Серафимы Дерябиной – Бардина – Амундсена – Щорса – 8 Марта – Большакова – Белинского – Куйбышева – Луначарского – Декабристов – Сибирский тракт – Варшавская – Сибирский тракт – Трактовая.

Кроме того, временно будет отменена остановка «Цирк», а остановку «Большакова» перенесут на улицу 8 Марта. Автобусы станут останавливаться на пунктах «Музей Бажова» и «Декабристов».

Движение пешеходов на закрытом участке в связи со строительными работами с целью безопасности тоже будет закрыто. Обойти участок можно будет по улицам Народной Воли в районе ледовой арены, Радищева, Горького и Карла Маркса.

Трамваи продолжат ходить на участке до конца учебного года. А с 1 июня по 15 августа их движение по улице Куйбышева будет прекращено.

Екатеринбург, Елена Владимирова

