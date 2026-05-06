Вступил в силу приговор по делу о хищении 320 млн рублей с оборонного заказа

Свердловский областной суд оставил без изменений приговор в отношении бывшего советника ООО «СК-Электро» (Нижний Тагил) Андрея Виноградова, причастного к хищению 320 млн рублей при исполнении государственного контракта.

Как сообщили в пресс-службе суда, с марта по май 2020 года житель Санкт-Петербурга Андрей Виноградов, используя свои обширные связи в сфере оборонно-промышленного комплекса, создал и возглавил организованную преступную группу, куда вовлек директора одного из коммерческих предприятий (материалы в отношении него выделены в отдельное производство). Коммерсанты объединились с целью хищения денег по госконтракту Министерства обороны на строительство объекта в Приморском крае.

Используя подконтрольные фирмы и фиктивные гарантии, группа получила аванс в размере почти 320 миллионов рублей. Деньги под видом оплаты работ и поставок материалов перечислялись на счета подконтрольных организаций. Часть средств была израсходована на создание видимости строительной деятельности.

Суд признал Андрея Виноградова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил ему наказание в виде 5 лет колонии общего режима. Кроме того, с него взыскали причиненный ущерб в размере 319 861 620 рублей 25 копеек.

Приговор был обжалован самим осужденным, его адвокатом и прокурором. Облсуд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

