В День Победы на Урале резко похолодает, местами возможен снег

Со вчерашнего дня в Свердловской области резко потеплело, но, по прогнозам синоптиков, это потепление будет недолгим.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, сегодня днем воздух прогреется до +22…+26 °С. Завтра, 7 мая, атмосферный фронт на севере региона проявится дождем, кое-где – грозой.

8 мая с запада подойдет новый циклон. На севере области осадков будет больше, 9 мая в тылу циклона к дождю может примешиваться мокрый снег. Порывистый северо-западный ветер принесет порцию холодного воздуха, резко понизится температура.

По данным телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», 9-10 мая есть вероятность (60-65%) установления временного снежного покрова высотой до 2-5 см (севернее Верхотурья).

За фронтом на территорию региона распространится арктическая воздушная масса. При прояснениях в ночь на 10 мая по всей области есть вероятность заморозков до -2…-4 °С. В воскресенье днем поступление холода на территорию области сохранится. Дневные температуры ожидаются около +10°, при переменной облачности возможны кратковременные осадки в виде дождя со снежной крупой.

В ночь на понедельник, 11 мая, усилится влияние антициклона, сформированного в холодной воздушной массе. При незначительной облачности в регионе вновь ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -1…-3 °С, наиболее сильные, до -4…-6°, в юго-западных районах, расположенных ближе к центру антициклона.

Екатеринбург, Елена Владимирова

