19-летнего студента избили и ограбили прямо под камерами на улице Вайнера (ФОТО)

19-летнего студента одного из екатеринбургских колледжей избили и ограбили ночью 3 мая на перекрестке улиц Вайнера и Попова.

Инцидент произошел прямо под видеокамерами наблюдения. На записи видно, что нападавших было пятеро.

«В ходе начавшегося конфликта потерпевшему нанесли несколько ударов руками и ногами в лицо и по голове. Затем нападавшие отобрали у него «Айфон 12» и заставили перевести 800 рублей на номер одного из злоумышленников. Пострадавший обратился в медучреждение, где ему был поставлен диагноз «Перелом костей носа со смещением». Материальный ущерб составил порядка 20 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Задержать пока удалось только двоих подозреваемых. Ими оказались 26-летний монтер железнодорожных путей и 23-летний безработный. На них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Задержанные помещены под стражу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

