В сеть вбросили фейк о бесплатном такси для участников СВО

В Свердловской области пресекли распространение фейка о якобы бесплатном проезде на такси для участников СВО с 8 по 10 мая.

«В сети зафиксированы попытки распространения сфабрикованных документов и поддельных скриншотов новостей. Подобные вбросы направлены на введение граждан в заблуждение и нагнетание общественной напряженности. Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях», – сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

