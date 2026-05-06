В Екатеринбург завезли 37 тонн клубники

В магазинах Екатеринбурга появилась свежая клубника. Как сообщили в управлении Россельхознадзора, с 30 апреля по 5 мая на плодоовощную базу города поступили две крупные партии летней ягоды – 2 тонны из Киргизии и 35 тонн из Азербайджана.

Вся продукция прошла фитосанитарный контроль. Вредителей в завезенной клубнике не обнаружено, она допущена к продаже на территории Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

